Тегеран, 29 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Лучший гроссмейстер Ирана Мохаммад Амин Табатабаи, победивший своего армянского соперника на чемпионате мира по шахматам 2021 года, теперь входит в восьмерку лучших шахматистов мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 июля.

Мероприятие, которое началось 12 июля, завершится 6 августа в Сочи (Россия). Ранее, в первом раунде 5-го этапа игр, Табатабаи потерпел поражение от того же армянского шахматиста Айка Микаэли Мартиросяна, однако вечером 27 июля в жесткой борьбе победил его, тем самым подтолкнув организаторов провести дополнительные игры.

Иранский гроссмейстер в первом раунде дополнительных игр в категории быстрых шахмат выиграл матч со счётом 1,5:0,5 и получил зеленый свет для выхода в следующий раунд среди восьми лучших игроков мира.

После этой победы Мухаммеду Амину предстоит встретиться с представителем из России Владимиром Васильевичем Федосеевым.