Тегеран, 29 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. 28 июля избранный президент Ирана Эбрахим Раиси выразил полный оптимизм по поводу будущего страны и выразил надежду, что его кабинет и парламент совместно сосредоточат внимание на главных приоритетах страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал это замечание на встрече с членами различных комиссий парламента. В ходе заседания перед собравшимися выступили шестнадцать парламентариев из двухсот лиц, участвовавших в сессии.

Чиновники поздравили Раиси с получением народных голосов и подробно остановились на технических приоритетах страны. Они также представили предложения и мнения соответствующих комиссий, которые потенциально могли бы способствовать успеху и прогрессу правительства избранного президента.

Раиси также подчеркнул большое значение консультаций экспертов, высоко оценил взгляды и симпатии народных представителей к правительству и народу, а также приветствовал их предложение о проведении регулярных совместных заседаний правительства и парламента.

«Правительство и парламент должны учитывать приоритеты со сбалансированной точкой зрения по отношению ко всем областям и всем слоям общества», — сказал он, отметив, что для быстрого решения проблем необходимо учитывать потребности каждого отдельного гражданина и социального класса.