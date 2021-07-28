Москва, 29 июля, 2021, 02:07 — ИА Регнум. До 1,5 млрд рублей в год могут сэкономить строители дорог в России, если им позволят использовать щебень по старому ГОСТу. Качество дорог при этом не ухудшится, говорится в отчёте Счётной палаты РФ по итогам анализа ситуации в отрасли.

Фото Алексея Гусева Строительство дороги

Счетная палата проанализировала применение новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий при строительстве и ремонте автодорог общего пользования в 2018—2020 годах.

Выяснилось, что действующие в России стандарты допускают использование асфальтобетона только на основе щебня по новому ГОСТу 32 703−2014. При этом исключена возможность использования традиционных асфальтобетонов, которые требуют применения щебня по старому ГОСТу 8267−93.

«Это приводит к удорожанию 1 тонны щебня по ГОСТ 32 703−2014, например в Республике Татарстан — в среднем на 19,7% (до 1,695 тыс. рублей), в Ростовской области и Краснодарском крае — в среднем на 68,1% (до 1,5 тыс. рублей), в Забайкальском крае, Амурской и Иркутской областях — в среднем на 121,8% (до 1,332 тыс. рублей)», — подсчитали аудиторы.

Таким образом, по их расчётам, российский бюджет в течение года теряет до 1,5 млрд рублей. При этом качество дорог, построенных по новому ГОСТу, не лучше, а иногда даже хуже, чем у тех, при строительстве которых применялся старый стандарт.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Счётная палата РФ предложила пересмотреть финансовые затраты на содержание автодорог федерального значения.