29 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова заместителя министра иностранных дел Польши о том, что попытки России наладить отношения с украинцами «обречены на поражение».

Елизавета Коробова, , 08:04 — REGNUM Заявление заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача об «общем европейском наследии» Украины, Польши и Литвы, а также о попытках Москвы повлиять на общие корни русских и украинцев, которые «обречены на поражение», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 28 июля в социальной сети Facebook.

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«Поляки, это что, секс втроём?! Вы нас, русских, не втягивайте в свои извращённые ролевые игры. Нам такое неинтересно!» — обращается Евгений С.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные заявления проявляют глупость польских чиновников.

«Если бы в Польше провозгласили «поражение России» от Королевства Тонга, тоже никто бы особо не удивился. Имеем дело с полоумными», — считает Игорь А.

Некоторые комментаторы отмечают, что обозначенные государства выглядят совершенно несерьёзно на фоне своих больших соседей. Поэтому подобным заявлениям не стоит даже уделять внимания.

«Вся эта троица стоит друг друга. Совместное историческое наследие и общие ценности — отдельная тема. Вообще, когда выступает кто-то из политиков этого треугольника, понимаешь, что будет возможность поржать», — пишет Надежда З.

Министр иностранных дел Польши Марчин Пшидач Gov.pl

Часть людей считает, что братский украинский народ ещё успеет образумиться и вернуться в состав российской семьи, а такие страны, как Польша и Литва, так и останутся одинокими озлобленными лимитрофами.

«Как же они боятся, что русские и украинцы, простые люди, начнут наконец-то объединяться. Россия и Украина настолько тесно связаны родственными связями, что это ничем не возможно изменить. Конечно, недополитики Украины ориентированы на всё что угодно, кроме России, а народ слишком забит, запуган и молчит. Майдан — это же не волеизъявление народа, а просто оплаченная акция. Поэтому украинский народ будет просто вымирать или уезжать до момента, пока Россия не решится на спасение людей», — поделилась своим мнением Анжелика Р.

Ряд пользователей указывает на то, что история Польши наглядно показывает, что этой стране больше никогда не видать былого величия, ведь она просто опоздала и больше никогда не успеет за большими европейскими странами.

«Всё это уже Польша проходила, и даже в Кремле успели посидеть Лжедмитрии с Мариной Мнишек. Что из этого получилось? Не мешало бы вспомнить свою историю и географию заодно. Плохая память у вас, поляки, и плохие были у вас учителя, коли ничему так и не научили. А стоило бы вспомнить, прежде чем рот открывать и провозглашать: «Поражение России», — указывает Тамара С.

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Отдельные комментаторы отмечают, что Польша и Литва, как и Украина, продались Соединённым Штатам с потрохами, поэтому не вызывают никакого уважения среди окружающих государств.

«Общее у Польши и Украины только одно — их продажность! Нет у них совместного будущего, за исключением части Украины, которая достанется Польше после развала», — поделился своим мнением Олег К.

Напомним, 27 июля заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил в беседе с «Польским Радио» об «общем европейском наследии» Украины, Польши и Литвы и высказался о попытках Москвы повлиять на общие корни русских и украинцев, которые «обречены на поражение».