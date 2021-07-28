Во Франции одобрили применение вакцины Moderna для детей старше 12 лет
Париж, 29 июля, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Вакцину от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna разрешили применять во Франции среди детей старше 12 лет, 28 июля сообщил Верховный комитет по здравоохранению страны (HAS).
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В заявлении регулятора отмечается, что это решение уже согласовано с Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Согласно представленным исследованиям, эффективность препарата среди испытуемых в возрасте от 12 до 17 лет составила 93,3% спустя две недели после второй прививки.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что четвертая волна пандемии коронавируса дошла до всех регионов Франции.