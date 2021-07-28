Париж, 29 июля, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Вакцину от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna разрешили применять во Франции среди детей старше 12 лет, 28 июля сообщил Верховный комитет по здравоохранению страны (HAS).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В заявлении регулятора отмечается, что это решение уже согласовано с Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Согласно представленным исследованиям, эффективность препарата среди испытуемых в возрасте от 12 до 17 лет составила 93,3% спустя две недели после второй прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что четвертая волна пандемии коронавируса дошла до всех регионов Франции.