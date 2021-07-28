Порт-о-Пренс, 29 июля, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Вдова убитого президента Гаити Жовенеля МоизаМартин Моиз 28 июля покинула страну. Об этом сообщает новостной портал «Аити-24».

Twitter.commartinejmoise Супруга Жовенеля Моиза Мартин Моиз в госпитале после покушения

По его данным, бывшую первую леди, направляющуюся в штат Флорида (США) на лечение, сопровождают её дети.

Напомним, в ночь на 7 июля на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза было совершено нападение, в результате которого он был застрелен неизвестными. Также тяжёлое ранение получила его супруга. Погибший президент 23 июля был похоронен в городе Кап-Аитьен.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что убийство президента Гаити Жовенеля Моиза может быть связано с переговорами главы государства с Китаем о поставках вакцины от коронавирусной инфекции, а также с потенциальным отказом от признания Тайваня.

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