Нью-Йорк, США, 29 июля, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 июля разнонаправленно. Вырос Nasdaq.

Уолл-стрит

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 127,59 пункта (0,36%), до уровня 34 930,93 пункта. S&P 500 подешевел на 0,82 пункта (0,02%), до уровня 4400,64 пункта. Nasdaq к завершению дня подорожал на 102,01 пункта (0,70%), поднявшись до уровня 14 762,58 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,73 (1,02%), до уровня $72,38 за баррель.

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