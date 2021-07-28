Нью-Дели, 29 июля, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Не менее 16 человек стали жертвами наводнений, обрушившихся на штат Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом 28 июля сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Гюстав Доре. Потоп. 1885

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Паводок в регионе спровоцировали мощные муссонные дожди. Всего от наводнений пострадали три района — Чамба, Куллу и Лахаул-Спити. В них зафиксировано соответственно двое, четверо и десять погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля агентство Синьхуа распространило информацию о том, что общее число жертв наводнений в провинции Хэнань в центральной части Китая достигло 73.