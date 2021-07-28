25-летний Пойнт подписал контракт с «Тампой» на 76 миллионов долларов
Тампа, США, 28 июля, 2021, 23:59 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем официальном сайте сообщили, что Пойнт не выйдет на рынок свободных агентов следующим летом.
Sportsnet.ca
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
Стороны согласовали 8-летний контракт на общую сумму в 76 миллионов долларов. Среднегодовая зарплата 25-летнего хоккеиста составит 9,5 миллиона долларов. Соглашение вступил в силу с сезона 2022/2023.
По текущем контракту Пойнт зарабатывает 6,75 миллиона за сезон.
В минувшем сезоне форвард набрал 48 (23+25) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В победном для «Тампы» плей-офф Пойнт набрал 23 (14+9) баллов в 23 встречах.