Тифарити, 28 июля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Сахарская народно-освободительная армия (СНОА) продолжает обстрелы позиций вооружённых сил Марокко вдоль Марокканской стены, именуемой в Западной Сахаре «стеной позора», передаёт 28 июля Sahara Press Service.

Сахарская Арабская Демократическая Республика — Западная Сахара

«В рамках боевых наступательных действий по ведению войны на всей территории Западной Сахары и в пределах Марокко сахарские силы продолжают обстреливать базы и позиции вражеских сил», — говорится в коммюнике министерства национальной обороны Сахарской Арабской Демократической Республики.

Сообщается, что передовые отряды СНОА сосредоточили свои атаки в районе Астайлат Ульд Буграйн в секторе Аусаерда, бомбардировкам подверглись базы марокканской армии в районе Фадрат аль-Ащ в секторе Хаузы, в то время как другие отряды сосредоточили свои атаки на районе Аграрат Лахдида в секторе Фарсии.

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Как сообщало ИА REGNUM, действие соглашения о прекращении огня между Марокко и движением за освобождение Западной Сахары — Фронтом ПОЛИСАРИО, которое было заключено в 1991 году, прекратилось в ноябре минувшего года после вторжения марокканских войск в демилитаризованную зону.

13 ноября 2020 года власти Западной Сахары приняли решение об эвакуации гражданского населения из данного региона, а на следующий день генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали издал указ, которым объявил, что Западная Сахара вновь находится в состоянии войны с Марокко.