Сиэтл, США, 28 июля, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Немецкий голкипер Филипп Грубауэр продолжит карьеру в составе «Сиэтл Кракен».

Tiffany Von Arnim Сиэтл

Согласно данным на официальном портале новой команды НХЛ, 29-летний экс-голкипер «Колорадо Эвеланш» заключил шестилетний контракт со среднегодовой зарплатой в размере 5,9 миллиона долларов.

В минувшем сезоне немец провел 40 матчей в регулярном чемпионате, в котором он в среднем отражал 92,2% бросков при коэффициенте надежности 1,95. Грубауэр попал в тройку номинантов на приз лучшему вратарю сезона «Везина Трофи».

Таким образом, «Сиэтл» полностью собрал вратарю бригаду, состоящую из трех голкиперов. В нее входят: Филипп Грубауэр, Крис Дриджер и Витек Ванечек.