Вашингтон, 28 июля, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Энтузиасты добавили в Resident Evil 3 Remake персонажей из игр серии The Last Of Us. Об этом 28 июля сообщил портал Screen Rant.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Разработчик DarknessValtier выпустил модификацию (мод), который добавляет в игру Элли, Джоэла и Эбби. Ролик с демонстрацией дополнения был опубликован на YouTube-канале Gamer's Little Playground.

Напомним, релиз ремейка Resident Evil 3 состоялся 3 апреля 2020 года, а игра The Last of Us Part II вышла 19 июня 2020-го.