Челябинск, 28 июля, 2021, 23:25 — ИА Регнум. О задержании жителя Челябинска, угрожавшего медработникам при госпитализации, сообщили 28 июля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Цитата из к/ф «100 грамм для храбрости». Реж. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. 1976. СССР Алкоголики

Инцидент произошёл накануне, 27 июля, на улице Воровского в Челябинске. Росгвардейцы прибыли на вызов: сработала кнопка тревожной сигнализации в машине скорой помощи.

Фельдшер пожаловалась приехавшим бойцам на пациента, который, находясь в нетрезвом состоянии, при перевозке в медучреждение проявлял агрессию, грубо обругал медиков, «размахивал руками, не реагируя на замечания».

В итоге 38-летнего челябинца задержали и отвезли в полицию для составления протокола об административном правонарушении.