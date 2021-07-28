Нью-Йорк, США, 28 июля, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix не будет снимать продолжение фильма «Призрачная шестёрка». Об этом 28 июля сообщает журнал Variety.

Matthew Keys Netflix

Руководитель кинематографического отдела Netflix Скотт Стубер сообщил, что картина Майкла Бэя разочаровала руководство онлайн-кинотеатра, в результате чего было принято решение не выпускать её продолжение.

«Нам не казалось, что мы подошли к этому творчески. Это был хороший хит, но, в конце концов, мы не чувствовали, что достигли цели», — сказал Стубер, отметив, что вселенная франшизы и её персонажи не вызывали особой любви у зрителей.

Напомним, премьера «Призрачной шестёрки» состоялась на сайте Netflix 13 декабря 2019 года. Бюджет фильма составил $150 млн.