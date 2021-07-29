Кейптаун, 29 июля 2021, 08:01 — REGNUM Южная Африка занимает 14 место в мире по выбросам углерода — она использует электроэнергию, которая генерируется, в основном, с помощью угля. В соответствии с генеральным планом развития энергетики ЮАР до 2030 году потребление угля в энергобалансе страны должно сократится до 43% по сравнению с более чем 80% в настоящее время. Однако новое исследование показало, что Южная Африка зависит от угля больше, чем любая другая страна в мире, получая лишь 7% своей энергии из возобновляемых источников. Об этом сообщает южноафриканский информационный портал Mail&Guardian 28 июля 2021 года.
Исследовательская платформа Utility Bidder сравнила тарифы на электроэнергию и определила, какие страны больше всего полагаются на ископаемое топливо (уголь, нефть и природный газ), возобновляемые источники энергии (гидроэлектроэнергия, биотопливо и мусор, ветер и солнце) и ядерную энергию. Южная Африка занимает третье место по зависимости от ископаемых видов топлива после Сингапура и Австралии.
Совет по минералам ЮАР заявил участникам Угольной конференции в Йобург-Индабе 27 июля 2021 года, что угольный сектор остается критически важным для национальной экономики.
Всемирная угольная ассоциация открыла виртуальную Угольную конференцию 27 июля 2021 года с критики активистов, выступающих против угля.
«Чистые» и «зеленые» угольные технологии были названы на Конференции будущим отрасли, которая полна решимости отстаивать свои позиции даже в то время, когда развитые страны движутся по направлению к так называемой устойчивой, чистой энергии. Эксперты предупреждают, что «чистый» уголь не так чист, как кажется, и что технологии хранения и улавливания углерода стоят целое состояние.
По мнению аналитика и эксперта по энергетике в автомобильном секторе Мпумелело Мдладхла, разговор об ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии носит поляризованный характер.
Отвечая на вопрос о существовании убедительных научных выводов о влиянии нынешних выбросов парниковых газов на глобальное потепление в будущем, Мдладхла сказал:
Химическая компания Sasol, один из крупнейших эмитентов парниковых газов в Африке, заявила на конференции, что уголь останется частью её бизнеса в течение следующих двух десятилетий.
Однако в отчете Sasol об изменении климата за 2020 год говорится, что компания откажется от угля в качестве основного сырья после 2030 года и работает над своей долгосрочной стратегией по достижению нулевых чистых выбросов к 2050 году.
Комментарии Кгатла были поддержаны Джули Ндлову из угольной компании Thungela Resources, который сказал, что энергетический переход заключается не просто в замене одного источника энергии другим.
По данным Мирового энергетического агентства, спрос на уголь в мире снизился на 4% в 2020 году, что является самым большим падением со времен Второй мировой войны, но в основном это произошло из-за снижения спроса на энергию в условиях пандемии.
Комментарии на Угольной конференции появились в качестве реакции на отчет президентской Комиссии по климату, в котором говорится, что Южной Африке лучше ускорить поэтапный отказ от угля и увеличить использование возобновляемых источников энергии, чтобы создать новые рабочие места и избежать усиления рисков переходного периода на более позднем этапе.
Парижское климатическое соглашение предусматривает финансирование перехода от углеводородной энергетики к возобновляемым источниками энергии. Для Южной Африки это означает, что деньги должны быть направлены на социальную защиту населения, зависящего от угольного сектора.
Электростанции, предназначенные для вывода из эксплуатации в течение следующих пяти лет, станут лакмусовой бумажкой для способности Южной Африки обеспечить социальную защиту сообществам, пострадавшим от полного отказа от угля, запланированного к середине 21 века.
Между тем, общественные консультации по доработке стратегии этого перехода с участием президентской Координационной комиссии по изменению климата должны начаться 30 июля 2021 года.