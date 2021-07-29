Кейптаун, , 08:01 — REGNUM Южная Африка занимает 14 место в мире по выбросам углерода — она использует электроэнергию, которая генерируется, в основном, с помощью угля. В соответствии с генеральным планом развития энергетики ЮАР до 2030 году потребление угля в энергобалансе страны должно сократится до 43% по сравнению с более чем 80% в настоящее время. Однако новое исследование показало, что Южная Африка зависит от угля больше, чем любая другая страна в мире, получая лишь 7% своей энергии из возобновляемых источников. Об этом сообщает южноафриканский информационный портал Mail&Guardian 28 июля 2021 года.

Флаг ЮАР

Уголь tookapic

Исследовательская платформа Utility Bidder сравнила тарифы на электроэнергию и определила, какие страны больше всего полагаются на ископаемое топливо (уголь, нефть и природный газ), возобновляемые источники энергии (гидроэлектроэнергия, биотопливо и мусор, ветер и солнце) и ядерную энергию. Южная Африка занимает третье место по зависимости от ископаемых видов топлива после Сингапура и Австралии.

Совет по минералам ЮАР заявил участникам Угольной конференции в Йобург-Индабе 27 июля 2021 года, что угольный сектор остается критически важным для национальной экономики.

СО2

« 90% электроснабжения ЮАР производится из угля; 30% жидкого топлива получают из угля; угольный сектор является вторым по величине сектором по объему продаж и третьим по величине работодателем , — сказал глава Совета по минералам Роджер Бакстер. — Хотя мы понимаем важность справедливого перехода к новой энергетике, но это должно быть сделано разумно в интересах экономики Южной Африки ».

Всемирная угольная ассоциация открыла виртуальную Угольную конференцию 27 июля 2021 года с критики активистов, выступающих против угля.

« Нам нужно, чтобы отрасль выступила в защиту угля. Зрелая, бесстрастная позиция должна стать сильнее. Мы называем это повышением IQ угля , — сказала участникам Конференции Мишель Манук из Всемирной угольной ассоциации во время вступительной речи. — Но, если отрасль не трансформируется с помощью технологий и модернизации, она несможет процветать ».

«Чистые» и «зеленые» угольные технологии были названы на Конференции будущим отрасли, которая полна решимости отстаивать свои позиции даже в то время, когда развитые страны движутся по направлению к так называемой устойчивой, чистой энергии. Эксперты предупреждают, что «чистый» уголь не так чист, как кажется, и что технологии хранения и улавливания углерода стоят целое состояние.

По мнению аналитика и эксперта по энергетике в автомобильном секторе Мпумелело Мдладхла, разговор об ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии носит поляризованный характер.

« Одно не должно существовать за счет другого; для обеспечения энергетической безопасности должен быть баланс. К сожалению, в глобальном масштабе противопоставление ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии политизируется; это создает политическую неопределенность, когда игроки энергетического сектора не говорят в один голос », — заявил он.

Что же происходит на самом деле? Существует острая необходимость в проведении строгой критики научной обоснованности оценок и рекомендаций Межправительственной группы экспертов по изменению климата Wikimedia

Отвечая на вопрос о существовании убедительных научных выводов о влиянии нынешних выбросов парниковых газов на глобальное потепление в будущем, Мдладхла сказал:

«Все, что влияет на изменение климата, необходимо тщательно контролировать».

Химическая компания Sasol, один из крупнейших эмитентов парниковых газов в Африке, заявила на конференции, что уголь останется частью её бизнеса в течение следующих двух десятилетий.

« Мы продолжаем работать с углем, хотя мы и не сторонники изменения климата; мы стремимся к ответственному сокращению выбросов CO2, но уголь по-прежнему будет играть серьезную роль в нашем энергобалансе в течение следующих двух десятилетий », — заявил Лаки Кгатл от имени нефтехимического гиганта.

Однако в отчете Sasol об изменении климата за 2020 год говорится, что компания откажется от угля в качестве основного сырья после 2030 года и работает над своей долгосрочной стратегией по достижению нулевых чистых выбросов к 2050 году.

Комментарии Кгатла были поддержаны Джули Ндлову из угольной компании Thungela Resources, который сказал, что энергетический переход заключается не просто в замене одного источника энергии другим.

« При таком переходе не принимается во внимание наличие сотрудников угольной промышленности и производственно-сбытовых цепочек, а также целых сообществ, которые зависят от этой отрасли », — сказал он.

По данным Мирового энергетического агентства, спрос на уголь в мире снизился на 4% в 2020 году, что является самым большим падением со времен Второй мировой войны, но в основном это произошло из-за снижения спроса на энергию в условиях пандемии.

ЮАР falco

Комментарии на Угольной конференции появились в качестве реакции на отчет президентской Комиссии по климату, в котором говорится, что Южной Африке лучше ускорить поэтапный отказ от угля и увеличить использование возобновляемых источников энергии, чтобы создать новые рабочие места и избежать усиления рисков переходного периода на более позднем этапе.

Парижское климатическое соглашение предусматривает финансирование перехода от углеводородной энергетики к возобновляемым источниками энергии. Для Южной Африки это означает, что деньги должны быть направлены на социальную защиту населения, зависящего от угольного сектора.

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Электростанции, предназначенные для вывода из эксплуатации в течение следующих пяти лет, станут лакмусовой бумажкой для способности Южной Африки обеспечить социальную защиту сообществам, пострадавшим от полного отказа от угля, запланированного к середине 21 века.

Между тем, общественные консультации по доработке стратегии этого перехода с участием президентской Координационной комиссии по изменению климата должны начаться 30 июля 2021 года.