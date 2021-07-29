Кейптаун, 29 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Южная Африка занимает 14-е место в мире по выбросам углерода — она использует электроэнергию, которая генерируется в основном с помощью угля. В соответствии с генеральным планом развития энергетики ЮАР до 2030 году потребление угля в энергобалансе страны должно сократится до 43% по сравнению с более чем 80% в настоящее время. Однако новое исследование показало, что Южная Африка зависит от угля больше, чем любая другая страна в мире, получая лишь 7% своей энергии из возобновляемых источников. Об этом сообщает южноафриканский информационный портал Mail&Guardian 28 июля 2021 года.

Флаг ЮАР

tookapic Уголь

Исследовательская платформа Utility Bidder сравнила тарифы на электроэнергию и определила, какие страны больше всего полагаются на ископаемое топливо (уголь, нефть и природный газ), возобновляемые источники энергии (гидроэлектроэнергия, биотопливо и мусор, ветер и солнце) и ядерную энергию. Южная Африка занимает третье место по зависимости от ископаемых видов топлива после Сингапура и Австралии.

Совет по минералам ЮАР заявил участникам Угольной конференции в Йобург-Индабе 27 июля 2021 года, что угольный сектор остается критически важным для национальной экономики.

СО2

« 90% электроснабжения ЮАР производится из угля; 30% жидкого топлива получают из угля; угольный сектор является вторым по величине сектором по объему продаж и третьим по величине работодателем , — сказал глава Совета по минералам Роджер Бакстер. — Хотя мы понимаем важность справедливого перехода к новой энергетике, но это должно быть сделано разумно в интересах экономики Южной Африки ».

Всемирная угольная ассоциация открыла виртуальную Угольную конференцию 27 июля 2021 года с критики активистов, выступающих против угля.

« Нам нужно, чтобы отрасль выступила в защиту угля. Зрелая, бесстрастная позиция должна стать сильнее. Мы называем это повышением IQ угля , — сказала участникам конференции Мишель Манук из Всемирной угольной ассоциации во время вступительной речи. — Но если отрасль не трансформируется с помощью технологий и модернизации, она не сможет процветать ».

«Чистые» и «зеленые» угольные технологии были названы на конференции будущим отрасли, которая полна решимости отстаивать свои позиции даже в то время, когда развитые страны движутся по направлению к так называемой устойчивой, чистой энергии. Эксперты предупреждают, что «чистый» уголь не так чист, как кажется, и что технологии хранения и улавливания углерода стоят целое состояние.

По мнению аналитика и эксперта по энергетике в автомобильном секторе Мпумелело Мдладхла, разговор об ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии носит поляризованный характер.

« Одно не должно существовать за счет другого; для обеспечения энергетической безопасности должен быть баланс. К сожалению, в глобальном масштабе противопоставление ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии политизируется; это создает политическую неопределенность, когда игроки энергетического сектора не говорят в один голос », — заявил он.

Wikimedia Что же происходит на самом деле? Существует острая необходимость в проведении строгой критики научной обоснованности оценок и рекомендаций Межправительственной группы экспертов по изменению климата

Отвечая на вопрос о существовании убедительных научных выводов о влиянии нынешних выбросов парниковых газов на глобальное потепление в будущем, Мдладхла сказал:

«Всё, что влияет на изменение климата, необходимо тщательно контролировать».

Химическая компания Sasol, один из крупнейших эмитентов парниковых газов в Африке, заявила на конференции, что уголь останется частью её бизнеса в течение следующих двух десятилетий.

« Мы продолжаем работать с углем, хотя мы и не сторонники изменения климата; мы стремимся к ответственному сокращению выбросов CO2, но уголь по-прежнему будет играть серьезную роль в нашем энергобалансе в течение следующих двух десятилетий », — заявил Лаки Кгатл от имени нефтехимического гиганта.

Однако в отчете Sasol об изменении климата за 2020 год говорится, что компания откажется от угля в качестве основного сырья после 2030 года и работает над своей долгосрочной стратегией по достижению нулевых чистых выбросов к 2050 году.

Комментарии Кгатла были поддержаны Джули Ндлову из угольной компании Thungela Resources, который сказал, что энергетический переход заключается не просто в замене одного источника энергии другим.

« При таком переходе не принимается во внимание наличие сотрудников угольной промышленности и производственно-сбытовых цепочек, а также целых сообществ, которые зависят от этой отрасли », — сказал он.

По данным Мирового энергетического агентства, спрос на уголь в мире снизился на 4% в 2020 году, что является самым большим падением со времен Второй мировой войны, но в основном это произошло из-за снижения спроса на энергию в условиях пандемии.

falco ЮАР

Комментарии на Угольной конференции появились в качестве реакции на отчет президентской Комиссии по климату, в котором говорится, что Южной Африке лучше ускорить поэтапный отказ от угля и увеличить использование возобновляемых источников энергии, чтобы создать новые рабочие места и избежать усиления рисков переходного периода на более позднем этапе.

Парижское климатическое соглашение предусматривает финансирование перехода от углеводородной энергетики к возобновляемым источниками энергии. Для Южной Африки это означает, что деньги должны быть направлены на социальную защиту населения, зависящего от угольного сектора.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

Электростанции, предназначенные для вывода из эксплуатации в течение следующих пяти лет, станут лакмусовой бумажкой для способности Южной Африки обеспечить социальную защиту сообществам, пострадавшим от полного отказа от угля, запланированного к середине XXI века.

Между тем общественные консультации по доработке стратегии этого перехода с участием президентской Координационной комиссии по изменению климата должны начаться 30 июля 2021 года.