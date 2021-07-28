Москва, 28 июля, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Журналистка и телеведущая Тина Канделаки дала интервью для YouTube-шоу «Стрелец молодец». Запись её разговора доступна на канале Надежды Стрелец с 28 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

В интервью Канделаки рассказала о причине ссоры с бывшей подругой, журналисткой Ксенией Собчак. По её словам, несколько лет назад Собчак приревновала телеведущую к своему молодому человеку, политику Сергею Капкову.

Канделаки объяснила, что она со своим мужем и Капковым обсуждала футбол у неё дома. «Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся… Но потом мне приходит SMS по поводу Серёжи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются… То есть якобы я мучу с Капковым…» — рассказывает она, добавив, что разочаровалась в Собчак.

ИА REGNUM напоминает, что о романе Ксении Собчак и Сергеем Капковым стало известно в 2011 году. Спустя несколько месяцев пара рассталась по инициативе политика.