Токио, 28 июля, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Компания Nintendo изначально планировала участвовать в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Об этом 28 июля сообщает портал VGC.

Sergey Galyonkin Стенд Nintendo на E3

Журналисты японского журнала Shukan Bunshun получили доступ к десяти сценариям церемонии и узнали, что в ней должны были присутствовать отсылки к «миру 8-битных видеоигр». Они сообщили, что после того, как на позднем этапе планирования контент Nintendo был удалён, компания решила вообще отказаться от участия в организации Олимпиады в Токио.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры начались 23 июля 2021 года. На церемонии открытия Олимпиады прозвучала музыка из известных японских видеоигр, таких, как Final Fantasy, Kingdom Hearts, Dragon Quest, Sonic the Hedgehog и других.