Лос-Анджелес, США, 28 июля, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Кинокомикс «Отряд самоубийц: Миссия навылет» получил на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes оценку 100% от критиков. Информация была опубликована 28 июля на сайте портала.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц». реж Джеймс Ганн. 2021. США

На момент написания этой новости обзоры опубликовали 46 экспертов. Отметим, что предыдущая экранизация комикса «Отряд самоубийц», которую снял режиссёр Дэвид Эйер, получила лишь 26% на Rotten Tomatoes.

https://twitter.com/RottenTomatoes/status/1420439252698021888

Напомним, премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» состоится 5 августа 2021 года. Снял картину режиссёр Джеймс Ганн.