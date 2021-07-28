Чикаго, США, 28 июля, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Пресс-служба «Чикаго Блэкхокс» проинформировала в своем твиттере, что клуб заключил контракты с двумя хоккеиста с рынка свободных агентов.

(сс) swimfinfan «Чикаго Блекхоукс»

Сообщается, что состав команды пополнили экс-защитник «Баффало» Джейк Маккейб и экс-форвард «Эдмонтона» Джуджхар Хайра.

27-летний Маккейб поставил подпись под четырехлетним контрактом со среднегодовой зарплатой в размере 4 миллионов долларов. В минувшем сезоне он провел 13 матчей в составе «Сейбрз» и набрал 3 (1+2) очка, пропустив большую часть сезона из-за травмы.

26-летний Хайра будет получать 975 тысяч долларов за сезон по двухлетнему контракту с «Блэкхокс». В прошедшем чемпионате игрок отличился 11 (3+8) очками в 40 матчах за «Ойлерз».