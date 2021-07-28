Пецель, , 23:35 — REGNUM Бывший премьер-министр Северной Македонии Никола Груевски 28 июля зарегистрировал свой бизнес в Венгрии, предоставившей ему политическое убежище после обвинения политика в коррупции и вынесения ему уголовного приговора.

Никола Груевский European People's Party

Как сообщает Deutsche Welle, политик открыл компанию широкого профиля в небольшом городке Пецель близ Будапешта.

В Венгрии уже несколько раз отказались выдать Груевски, которого на родине ждут несколько уголовных дел. Помимо прочего, Груевски обвиняют в организации потасовки в парламенте Северной Македонии в апреле 2018 года, в результате которой оказались избиты несколько депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии осуждены участники драки в парламенте 2017 года