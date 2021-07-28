Приштина, , 23:42 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 27 июля сообщил о том, что отныне 26 июля станет днем памяти полицейских, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Свечля отметил на своей странице в социальной сети Facebook, что в тот день, когда внимание всего Косово было обращено на трагедию в Хорватии, где в результате аварии погибли 10 человек и были ранены еще 44, во дворе министерства внутренних дел Косово была открыта памятная плита с именами 21 полицейского, погибшего на посту «за родину, достоинство и демократические ценности общества».

Плита была открыта при участии премьер-министра Косово Альбина Курти.

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