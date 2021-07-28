Приштина, Сербия, 28 июля, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 28 июля сообщила о том, что в результате пересмотра бюджета персонал Специальной прокуроры будет увеличен.

Md.rks-gov.net Альбулена Хаджиу

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в штат прокуратуры войдут четыре новых прокурора, шесть специалистов и два переводчика. Особую роль в работе прокуратуры займет выявление виновных в преступлениях против мирного населения сербов.

В пересмотренном бюджете на расходы отводится €2,516 млрд, в то время как доходы ожидаются лишь в размере €2,043 млрд. В правительстве намерены заключить соглашение о получении кредита на покрытие убытков, вызванных пандемией COVID-19.