Рамалла , , 22:49 — REGNUM Министр по делам Иерусалима Палестинской администрации Фади аль-Хидми осудил решение Израиля о продлении ещё на полгода закрытия палестинских учреждений в Иерусалиме, передаёт 28 июля ИА «Красная весна».

В своем заявлении аль-Хидми напомнил, что данное решение «включает в себя продление закрытия Дома Востока, Торговой палаты, Клуба заключённых, Высшего совета по туризму и десятков других жизненно важных учреждений».

«Решение о закрытии, которое продолжается с 2001 года, также принимается в контексте принудительных выселений и сноса в Шейх-Джарре, Сильване, Бейт-Ханине и других районах Иерусалима», — подчеркнул он.

Палестинский министр также осудил политику иудаизации Израиля в Иерусалиме, заявив, что она нацелена на наиболее важные коммерческие, культурные и населённые пункты.