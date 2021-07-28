Вашингтон, 28 июля, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Студия Draw Distance опубликовала новый трейлер игры Serial Cleaners. Ролик был опубликован 28 июля на YouTube-канале компании.

christianladewig0 Джойстики

Страница проекта уже появилась в сервисе Steam, пока разработчики не назвали точную дату релиза, ожидается, что игра выйдет до конца 2021 года. Её действие будет происходить в конце 1999 года.

По сюжету, группа профессиональных криминальных чистильщиков собирается, чтобы отметить Новый год и вспомнить о прошлых миссиях. Но чем дальше заходит разговор, тем больше расхождений появляется в рассказах собеседников, в результате сего вылезает «уродливая правда» их сотрудничества.

Напомним, в оригинальной игре Serial Cleaner геймерам предлагают выступить в роли человека, который занимается уничтожением улик на местах преступлений. Её релиз состоялся 14 июля 2017 года на Nintendo Switch и ПК.