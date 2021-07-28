28 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 23:29 — REGNUM Заявление директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Подмосковье Павла Грудинина, который по решению ЦИК был исключен из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, о намерении вступить в Компартию, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Павел Грудинин Иван Шилов © ИА REGNUM

"Когда же эти сказочные поймут, что не поможет им ликвидация оппозиции. Народ уже просто ненавидит продажных чиновников, которые вцепились в свои руководящие кресла и не готовы с ним расстаться», — указывает Рене Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что действующие власти будут бороться со своими конкурентами до конца, не давая таким, как Грудинин, даже высунуть голову.

«А Грудинин собирается добровольно сдать капиталы, полученные эксплуатацией трудового народа, или собирается прорываться в депутаты с боем?» — задаётся вопросом Виктор Д.

Знамена КПРФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Грудинин попал в капкан и теперь его политическая судьба находится под угрозой.

«Да всё уже. Теперь его даже депутатом сельсовета не возьмут, выдали волчий билет. А жаль, неглупый человек, харизматичный, мог бы реально пользу Родине принести. Власти боятся каждого чиха в их сторону. Но решение исключить Грудинина сработает им в обратку, КПРФ это лишь прибавит голосов, это точно. Пострадавших у нас любят», — отмечает Руслан К.

Часть людей считает, что для российских политиков, желающих добиться реального успеха, стоит задуматься о том, чтобы полностью очистить свою юридическую историю и идти на выборы с чистой совестью.

«Все кандидаты на выборы должны отказаться от всех своих материальных благ и чрезмерной зарплаты. Только так можно предстать в глазах народа надёжным руководителем», — считает Анатолий С.

Ряд пользователей указывает на то, что политики с грязными делами за спиной России не нужны и их стоит отсекать от участия в выборах.

«Бизнес и честная политика — несовместимые вещи. Такие владыки в первую очередь будут думать о том, как приумножить собственную прибыль, для этого будут подстроены законы. Неважно, из какой партии человек, если ещё и вкладывают деньги в иностранные компании, гнать всех надо оттуда. Превратили Госдуму в цирк», — поделился своим мнением Геннадий Г.

Сбор клубники в Совхозе им. Ленина. Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что КПРФ перестали держать удар, что ставит под угрозу её успехи на предстоящих выборах.

«А что у нас КПРФ — теперь партия для битья? Почему так слабо отвечают на атаки со стороны действующей власти? Почему вяло агитируют население? Где митинги? Забастовки и прочее?» — пишет Олег К.

Напомним, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Подмосковье Павел Грудинин, который по решению ЦИК был исключен из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, заявил в эфире телеканала «Красная линия» о намерении вступить в Компартию.