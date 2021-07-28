Роли, США, 28 июля, 2021, 22:47 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» заключила контракт с двумя хоккеистами.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

Согласно информации журналиста Эллиотта Фридмана, клуб из Роли подписал однолетние соглашения с защитником Йэном Коулом, чья зарплата составит 2,9 миллиона долларов, и форвард Джошом Ливо, он заработает 750 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Коул защищал цвета «Колорадо» и «Миннесоты», проведя в общей сложности 54 матча в регулярном чемпионате. Он набрал 8 (1+7) очков.

Ливо отличился 9 (6+3) баллами в 38 матчах в составе «Калгари».