Вашингтон, , 22:41 — REGNUM

Республиканские избиратели в США с пессимизмом оценивают будущее Республиканской партии и хотят, что экс-президент Дональд Трамп продолжал иметь влияние в её руководстве. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Associated Press совместно с социологическим центром NORC, передаёт 28 июля ИА «Красная весна».

Согласно представленным результатам, только 41%, республиканцев заявили, что с оптимизмом смотрят на будущее партии. При этом лишь 13% считают перспективы партии «очень» оптимистичными, а 33% говорят, что настроены пессимистично.

Опрос также показал, что республиканцы уверены в своем лидере Дональде Трампе. На вопрос о том, должен ли он продолжать играть роль в руководстве партии, 82% ответили «да», при этом более половины из них заявили, что он должен принимать самое действенное участие, и лишь 18% считают, что не должен.

Среди консервативного крыла республиканских избирателей цифры оказались ещё более впечатляющим — 86% поддерживают Трампа, при этом даже среди так называемых либеральных республиканцев лишь 25% полагает, что Трамп должен самоустраниться от партийного руководства.