Чикаго, США, 28 июля, 2021, 22:36 — ИА Регнум. «Чикаго Блэкхокс» на своем официальном сайте объявили о заключении контракта с экс-защитником «Коламбус Блю Джекетс» Сетом Джонсом.

(сс) swimfinfan «Чикаго Блекхоукс»

Сообщается, что стороны согласовали условия восьмилетнего контракта на общую сумму в размере 76 миллионов долларов. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит 9,5 миллиона.

Напомним, что 23 июля «Чикаго» обменяло Сета Джонса из «Коламбус», отдав взамен защитника Адама Боквиста, 12-й и 44-й пики прошедшего драфта-2021, а также выборы в первом раунде драфта 2022 и 2023 годов.

В минувшем сезоне Джонс набрал 28 (5+23) очков в 56 матчах регулярного чемпионата за «Коламбус».