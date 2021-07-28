Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Президент США Джо Байден запросил $10 млрд на создание национальной климатической армии, что предполагается американским Планом занятости. Об этом сообщает The Wall Street Journal 27 июля 2021 года.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Эта идея пришла от политических организаций, выступающих за борьбу с изменениями климата — Sunrise Movement и Evergreen Action. Их инициативу подхватили член палаты представителей Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес и сенатор от Массачусетса Эд Марки, которые предложили правительству США создать Климатический корпус, в котором будут работать 1,5 млн американцев в течение пяти лет.

Безработный

В истории США уже существовала аналогичная структура — Гражданский корпус охраны природы Рузвельта, который предоставлял американцам работу во время Великой депрессии, когда уровень безработицы превосходил 20%. Но представители Sunrise Movement утверждают, что у этой программы были «глубокие недостатки, включая исключительную расистскую и сексистскую практику найма почти исключительно белых мужчин и несогласованные с местным коренным населением действия на украденных у них землях».

Безработные. США. Начало 1930-х

Evergreen Action заявляет, что Климатический корпус США сможет «противостоять взаимосвязанным кризисам изменения климата, экологической и расовой несправедливости и экономическому неравенству».

» Климатический кризис влияет на все аспекты нашей жизни, поэтому единственный способ полностью бороться с ним — это полностью преобразовать каждый аспект нашего общества и экономики в том виде, в каком мы их знаем », — утверждает Эллен Скиалес, представитель Sunrise Movement.

Спасатель Дарья Драй © ИА REGNUM

Белый дом заявляет, что Климатический корпус заставит новое поколение американцев работать над сохранением общественных земель и водоемов, укрепляя устойчивость американского общества и обеспечивая экологическую справедливость. Согласно плану его идеологов, Корпус будет отвечать требованиям программы «зеленых» рабочих мест. Он будет состоять из группы по поведенческому преследованию, бригады социальной справедливости и профсоюзов. Батальоны Климатического корпуса будут работать над восстановлением прибрежных районов, ремонтировать тропы национальных парков, устанавливать солнечные панели на крышах и, среди прочего, помогать в восстановлении территорий после климатических катастроф. Сенаторы также продвигают специальную программу помощи потенциальным новобранцам в выборе карьерного пути в Климатическом корпусе.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще одна миссия Климатического корпуса — стать «учителем чистой энергии». Новобранцы будут создавать плакаты для пропаганды экологически безопасного поведения. Эллен Скиалес говорит, что прочие рабочие места «могут включать в себя такие вещи, как уход за пожилыми людьми, общественное и дошкольное образование, построение структур для объединения сообществ и прямая агитация людей, направленная на ограничение выбросов углерода в их сообществах».

Согласно обсуждаемому законопроекту, сотрудники Климатического корпуса будут зарабатывать не менее $15 в час. Они также будут получать медицинскую страховку, «услуги по уходу за детьми, консультационные услуги и другие вспомогательные услуги понеобходимости». И ещё гранты на образование в размере $25 000 в год.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер поддерживает Климатический корпус, поэтому этот законопроект, вероятнее всего, будет принят, несмотря на то, что первоочередной задачей для США является восстановление экономики после пандемии.