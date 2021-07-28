Вашингтон, 28 июля, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Сотрудники компании Activision Blizzard не согласились с позицией главы компании Роберта Котика, которую он изложил в публичном письме. Об этом 28 июля сообщает журнал PC Gamer.

KennethHan Штаб-квартира компании Blizzard

Они сказали, что остались довольны изменениями в тоне компании, но при этом отметили, что письмо Котика не решает ни одну из проблем, с которыми сталкиваются работники Activision Blizzard. Активисты заявили, что будут устраивать новые забастовки, и что руководство больше не сможет их игнорировать.

Напомним, 22 июля 2021 года власти штата Калифорния подали в суд на Activision Blizzard. Департамент штата США Калифорния DFEH (Department of Fair Employment and Housing), занимающийся защитой прав работников, заявил в иске, что сотрудники компании сталкиваются с сексуальными домогательствами, и что в Activision Blizzard царит нездоровая атмосфера.