Торонто, Канада, 28 июля, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Бывший голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек стал игроком «Торонто Мейпл Лифс», информирует на своем официальном сайте канадский клуб.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

Сообщается, что стороны согласовали трехлетний контракт с годовым окладом в размере 3,8 миллиона долларов.

В минувшем сезоне чешский голкипер принял участие в 12 матчах, в которых одержал 6 побед при 92,3% отраженных бросков.

Напомним, что сегодня, 28 июля, в НХЛ открылся рынок свободных агентов.