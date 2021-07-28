Москва, 28 июля, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Певица Анита Цой ответила исполнителю Егору Криду, который упомянул её в тексте своего сингла. Она написала стихотворение для музыканта в личном Instagram-аккаунте 28 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Заслужанная артистка России Анита Цой

Анита Цой назвала Крида «чудом», сравнивая его с одноимённой маркой йогурта. «Крид Егор, ты Чудо, будто йогурт. Не сошел с ума, но тебя кроет. Русский Тимберлейк, а может Бибер? Грязь нужна, иначе будет голод», — написала она, оценив творчество исполнителя.

Ранее Егор Крид выпустил песню под названием «Дед Роет» в составе альбома Pussy Boy. В тексте сингла есть строчка, которая привлекла внимание певицы: «Обкурился, и глаза теперь, будто Анита Цой».