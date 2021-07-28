Вашингтон, 28 июля, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Студия Pixpi и издательская компания Chucklefish выложили в сеть новый трейлер инди-игры Eastward. Ролик был опубликован 28 июля на YouTube-канале компании.

Игра

Eastward выполнена в жанре приключенческой игры с ролевыми элементами, действие которой происходит в мире, переживающем апокалипсис. В центре повествования находится шахтёр по имени Джон, однажды на некоем подземном секретном объекте он обнаруживает девушку по имени Сэм. Пара бежит из города, чтобы узнать тайну происхождения Сэм и выяснить, откуда взялись монстры, которые пожирают людей.

Релиз Eastward состоится на консоли Nintendo Switch и ПК в 2021 году. Отметим, что над саундтреком игры работал композитор Джоэл Корелиц (Hohokum, The Unfinished Swan, The Tomorrow Children, Gorogoa).