Тирана, 28 июля, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В Албании 27 июля в результате обследования 3316 пациентов выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 17 пациентов в стране выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Страх

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 952 случая заражения коронавирусом. 130 174 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2457 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Впервые за последний месяц (с 26 июня) в Албании от последствий заболевания умер 74-летний пациент. Мужчина не был привит от коронавируса, и очевидно, это было сознательным решением, поскольку лица его возрастной группы прививались первыми.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 300. На стационарном лечении находятся 13 пациентов, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. В последние недели наметилась устойчивая тенденция к повторному росту числа активных случаев заражения, однако суточная смертность по-прежнему держится на нулевой отметке. В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.