Белград, , 22:43 — REGNUM Албанские журналисты с удовлетворением узнали от сербских коллег из Index.hr о том, что печально известный предводитель сербской мафии из рядов болельщиков-хулиганов Велько Беливук, известный как Веля Неволя, заявил о своих связях с президентом Сербии Александром Вучичем.

Мафия Цитата из к/ф «Крестный отец». реж Фрэнсис Коппола. 1972. США

Сообщается, что, хотя Беливук был арестован еще в феврале, обвинение против него будет выдвинуто прокуратурой лишь в пятницу, 30 июля. Тем временем, главарь мафии уже успел выдвинуть «невероятные обвинения» в адрес Вучича, министра внутренних дел Сербии Александра Вулина и других лидеров Сербской прогрессивной партии.

Якобы на прошлой неделе Беливук рассказал прокурору о том, что Вучич и его ближайшие соратники обращались к нему за услугами. Например, не кричать порочащие его речовки на матчах (например, жаргонные обвинения Вучича в гомосексуализме — ИА REGNUM). Но были и более серьезные обвинения — якобы хулиганы по указанию Вучича запугивали участников антиправительственных протестов, а также оказывали давление на таксистов, протестующих против приложения CarGo.

Стенограмма диалога Беливука с прокурором была опубликована сетью по борьбе с коррупцией КРИК.

Сообщается, что приспешники Беливука в особом доме, называемом «бойней», варили человеческое мясо, желая сокрыть следы совершенных пыток и убийств. К такому выводу пришли в полиции после анализа ДНК. Сообщается, что приспешники Беливука зверски пытали своих жертв на вилле, снимаемой неподалеку от границы с Боснией и Герцеговиной.

Сам Вучич отрицает связи с преступником. В СИЗО находится 31 член преступной группировки.

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