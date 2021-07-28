Скопье, 28 июля, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 28 июля встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой в гостях у премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева.

(сс) Rašo Памятник Александру Македонскому в Скопье

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, встреча была посвящена обсуждению проекта создания «Балканского мини-Шенгена». Вместе с главами государств в обсуждении принимал участие мэр Скопье Петре Шилегов.

28 июля стало первым днем экономического форума в Скопье. Встреча лидеров проходила в неформальной обстановке в ресторане на площади «Македония» в Скопье.