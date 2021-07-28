Вашингтон, 28 июля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Американский актёр Уэнтуорт Миллер сообщил, что болен аутизмом. Об этом 28 июля пишет издание Page Six.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Аутизм часто характеризуется повторяющимися действиями

По словам самого актёра, расстройство у него диагностировали ещё в 2020 году. Как признаётся Миллер, эта новость его «шокировала, но не стала неожиданностью». Артист также считает, что аутизм является неотъемлемой частью всего, чего он добился в жизни.

ИА REGNUM напоминает, что Уэнтуорт Миллер начал карьеру актёра еще в 1998 году. Он наиболее известен по роли Майкла Скофилда в сериале «Побег».