Москва, 28 июля, 2021, 21:58 — ИА Регнум. О кончине политического деятеля СССР Олега Бакланова, советского министра общего машиностроения, сообщил 28 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

Defenseimagery.mil Энергия и Буран

Рогозин «Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!»

https://twitter.com/Rogozin/status/1420452085124980736

Напомним, из участников ГКЧП Бакланов оставался последним после кончины Александра Тизякова в январе 2019 года. За несколько лет до ГКЧП, с 1985 по 1988 гг., Бакланов во главе ракетно-космической отрасли СССР курировал госпрограмму по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран».