Тампа, США, 28 июля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем официальном сайте объявила, что защитник китайского «Куньлунь Ред Стар» Андрей Шустр подписал соглашение с командой.

(сс) WalterPro Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг». Амали-Арена, Тампа

Сообщается, что контракт чешского хоккеиста с «молниями» имеет двусторонний характер и рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне Шустр принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 5 (0+5) очков.

30-летний хоккеист уже защищал цвета «Тампы» в период с 2012 по 2018 год.