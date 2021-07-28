Женева, Швейцария, 28 июля, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Контроль над вооружениями был главной темой переговоров России и США по стратегической стабильности 28 июля в Женеве, сообщил журналистам глава российской делегации Сергей Рябков.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

По словам замглавы МИД РФ, переговоры были очень деловыми и содержательными, осознанными и здравыми.

Вопрос контроля над вооружениями и сложившаяся в этом направлении кризисная ситуация главным образом и обсуждались. Решения по этому вопросу выработать на этот раз не удалось, поскольку он «очень сложный», отметил российский дипломат.

Рябков «Этот вопрос слишком долго был лишён внимания, и мы сейчас находимся только в самом начале процесса обмена мнениями о том, что именно делать и как продолжать нашу работу».

Хорошим показателем назвал глава российской делегации готовность к конструктивному диалогу с Москвой, которую продемонстрировали американцы на этой встрече. Для России, добавил Рябков, не было каких-то неожиданностей, а США полностью отработали свою повестку.