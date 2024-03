Вашингтон, 28 июля, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Анонсирована необычная ролевая экшн-игра The Vale: Shadow of the Crown, в которой геймерам предложат управлять слепым героем. Об этом 28 июля сообщает портал Game Informer.

В The Vale: Shadow of the Crown можно будет играть только с наушниками, в основу проекта легла технология бинарного звука, которая позволяет создавать «трёхмерные звуковые ландшафты». Отмечается, что в игру также смогут играть люди, имеющие проблемы со зрением.

Впервые проект был представлен на выставке PAX West 2019. Особенностью игры является то, что геймплей (игровой процесс) будет основан на звуке, а не на «картинке». Игрокам предложат выступить в роли слепого от рождения дворянина, которого изгнал из королевства взошедший на престол старший брат.