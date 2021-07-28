Калгари, Канада, 28 июля, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Пресс-служба «Чикаго Блэкхокс» в своем твиттере сообщила, что клуб совершил обмен с «Калгари Флеймз».

Nhl.com Никита Задоров

Сообщается, что российский защитник Никита Задоров стал игроком «Калгари», взамен «Чикаго» удалось заполучить выбор в третьем раунде драфта-2022.

В минувшем сезоне Задоров принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата и набрал 8 (1+7) очков.

«Калгари» станет четвертой командой россиянина в НХЛ, ранее он также защищал цвета «Баффало» и «Колорадо».