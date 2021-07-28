Парадайс, США, 28 июля, 2021, 21:25 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» на своем официальном сайте объявила об обмене с «Вегас Голден Найтс».

(сс) Sarah Connors Евгений Дадонов в составе хоккейного клуба «Флорида Пантерз»

Сообщается, что российский нападающий Евгений Дадонов продолжит карьеру в составе клуба из Невады, взамен «Оттава» получит права на защитника Ника Холден и выбор в третьем раунде драфта-2022.

Дадонов имеет в своем активе контракт с зарплатой 5 миллионов евро, который будет действителен до лета 2023 года.

В минувшем сезоне 32-летний россиянин набрал 20 (13+7) очков в 55 матчах чемпионата.

Холден имеет на своем счету 2 результативные передачи в 17 матчах.