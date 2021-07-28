Москва, 28 июля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Российскую делегацию на переговорах с США по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве (Швейцария), возглавлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщили 28 июля в пресс-службе МИД РФ.

Minsvyaz.ru Флаги России и США

Американскую делегацию на встрече в Женеве возглавил первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Делегации обсудили подходы Москвы и Вашингтона «к поддержанию стратегической стабильности» в мире.

Также был поднят вопрос перспектив нового контроля над вооружениями, обсуждались «меры по снижению рисков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ООН заявили, что от нового раунда переговоров, которые состоятся осенью, ожидают продуктивности.