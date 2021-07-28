Вашингтон, 28 июля, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Американский актёр Уилл Смит исполнит главную роль в фильме Fast & Loose потокового сервиса Netflix. Об этом 28 июля пишет издание «Канобу».

Gage Skidmore Уилл Смит

По данным издания, режиссёром картины выступит Дэвид Литч («Дэдпул 2»). Сценарий к фильму напишут братья Джон и Эрик Хоберы.

Добавим, что по сюжету фильма главный герой просыпается без воспоминаний о своём прошлом. В процессе поиска информации о себе он узнаёт, что вёл двойную жизнь — он работал агентом ЦРУ под прикрытием и в это же время был криминальным авторитетом.