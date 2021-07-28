Лондон, 28 июля, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Некоторые британские политики сомневаются, что ополаскивание тарелок перед тем, как их положить в посудомоечную машину, не поможет спасти планету. Об этом рассказывает британская газета METRO 28 июля 2021 года.

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Споры на самом высоком уровне о том, следует ли ополаскивать посуду перед её загрузкой посудомоечной машины или нет, разгорелись после того, как бывший пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона высказала свое негативное мнение по этому поводу.

Аллегра Стрэттон предложила британцам загружать свои машинки грязными тарелками, столовыми приборами и посудой, не смывая с них остатки еды. В своей статье, опубликованной в Telegraph, она также предложила заменить пластиковые бутылки с гелем для душа упаковкой, сделанной из прутьев или картона; замораживать не съеденную часть буханки хлеба, а не выбрасывать; ходить по магазинам пешком, а не ездить туда на машине. При этом она считает, что эти шаги вряд остановят изменение климата.

Kgbo Кофе в бумажных стаканчиках

Её предложения были встречены насмешками со стороны защитников окружающей среды и оппозиционных партий, поскольку, по их мнению, эта мера не сможет привести к нужным результатам.

Депутат от лейбористов Люк Поллард так прокомментировал идею Аллегры Стрэттон:

«Планета горит, и мы живем в условиях климатической и экологической катастрофы. Если лучший ответ правительства — мыть посуду, у нас серьезные проблемы».

Призывая к Новому зеленому курсу, он добавил:

«Нам нужно, чтобы наше правительство продемонстрировало надлежащее лидерство, начиная с инвестиций в «зеленые» отрасли промышленности, а также глобальное лидерство в преддверии COP26. Консерваторы не сделали ни того, ни другого. Они не достигают наших климатических целей и своим безрассудным подходом ставят под угрозу наше будущее».

Другие климатически подкованные политики отметили, что у многих британцев даже нет посудомоечной машины, и тут же подчеркнули экологические недостатки в деятельности правительства, в том числе и лично Бориса Джонсона.

Борис Джонсон на заседании кабинета министров на Даунинг-стрит

Идея Аллегры Стрэттон исходит от компании по производству товаров для дома, средств по уходу за здоровьем и личной гигиены под названием Reckitt, которая публично поддерживает климатические инициативы, но ранее подвергалась критике со стороны Amnesty International за закупку пальмового масла.

По мнению некоторых британских политиков, Аллегра Стрэттон подверглась критике за то, что пыталась переложить ответственность за изменение климата на физических лиц, хотя исследование 2017 года показало, что 71% всех выбросов приходится на 100 глобальных компаний.

Выбросы парниковых газов

В связи с высказываниями Алегры Стрэттон один из лидеров Партии зеленых Джонатан Бартли заявил:

«Сосредоточить внимание на том, что должны делать люди, чтобы повысить свою репутацию в области климата, типично для этого правительства. Оно постоянно перекладывает ответственность на других и одновременно сводит на нет огромные усилия, которые люди прилагают, чтобы помочь решить проблему. Что нам действительно нужно, так это серьезные инвестиции и действия на национальном уровне, а также чтобы правительство демонстрировало определенное лидерство, чтобы добиться прогресса в глобальном масштабе в преддверии СОР26».

На вопрос, почему, по её мнению, другие партии и организации критикуют её статью, она так ответила в интервью The Independent:

«Когда люди говорят мне, что они могут многое сделать для защиты окружающей среды, это, как правило, означает, что они могут присоединиться к «Гринпис», они могут стать членами или поддержать Партию зеленых, то есть существует много способов, которыми они могут участвовать в политике. Но как начать изменять свою жизнь достижимыми, выполнимыми и простыми способами тем людям, которые не будут делать этого?».