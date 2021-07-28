Правительство Великобритании критикуют за имитацию климатической политики
Лондон, 28 июля, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Некоторые британские политики сомневаются, что ополаскивание тарелок перед тем, как их положить в посудомоечную машину, не поможет спасти планету. Об этом рассказывает британская газета METRO 28 июля 2021 года.
Споры на самом высоком уровне о том, следует ли ополаскивать посуду перед её загрузкой посудомоечной машины или нет, разгорелись после того, как бывший пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона высказала свое негативное мнение по этому поводу.
Аллегра Стрэттон предложила британцам загружать свои машинки грязными тарелками, столовыми приборами и посудой, не смывая с них остатки еды. В своей статье, опубликованной в Telegraph, она также предложила заменить пластиковые бутылки с гелем для душа упаковкой, сделанной из прутьев или картона; замораживать не съеденную часть буханки хлеба, а не выбрасывать; ходить по магазинам пешком, а не ездить туда на машине. При этом она считает, что эти шаги вряд остановят изменение климата.
Её предложения были встречены насмешками со стороны защитников окружающей среды и оппозиционных партий, поскольку, по их мнению, эта мера не сможет привести к нужным результатам.
Депутат от лейбористов Люк Поллард так прокомментировал идею Аллегры Стрэттон:
Призывая к Новому зеленому курсу, он добавил:
Другие климатически подкованные политики отметили, что у многих британцев даже нет посудомоечной машины, и тут же подчеркнули экологические недостатки в деятельности правительства, в том числе и лично Бориса Джонсона.
Идея Аллегры Стрэттон исходит от компании по производству товаров для дома, средств по уходу за здоровьем и личной гигиены под названием Reckitt, которая публично поддерживает климатические инициативы, но ранее подвергалась критике со стороны Amnesty International за закупку пальмового масла.
По мнению некоторых британских политиков, Аллегра Стрэттон подверглась критике за то, что пыталась переложить ответственность за изменение климата на физических лиц, хотя исследование 2017 года показало, что 71% всех выбросов приходится на 100 глобальных компаний.
В связи с высказываниями Алегры Стрэттон один из лидеров Партии зеленых Джонатан Бартли заявил:
На вопрос, почему, по её мнению, другие партии и организации критикуют её статью, она так ответила в интервью The Independent: