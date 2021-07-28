Нью-Йорк, США, 28 июля, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Важным событием считают в ООН переговоры по вопросам стратегической стабильности между Россией и США, сообщил 28 июля журналистам заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

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Комментируя состоявшиеся сегодня, 28 июля, в Женеве российско-американские переговоры, Хак сказал, что их можно только приветствовать, «особенно между такими ключевыми странами», как Россия и США — членами СБ ООН. Он выразил надежду, что и следующий раунд переговоров будет продуктивным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Женеве завершилась встреча делегаций России и США в рамках переговоров по стратегической стабильности. В Вашингтоне её оценили позитивно.