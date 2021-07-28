Вашингтон, 28 июля, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Sony Interactive Entertainment (SIE) купила студию Nixxes для того, чтобы развивать направление игр для ПК, заявил глава компании Джим Райан. Об этом 28 июля сообщает портал GamesRadar.

Sony PlayStation

Руководитель SIE заявил, что в целом Sony довольна работой подразделения в области создания ПК-игр, но отметил, что пока это направление «всё ещё находится в зачаточном состоянии». «Мы надеемся, что сотрудничество с Nixxes поможет нам в этом», — сказал Райан.

Для справки: нидерландская компания Nixxes Software BV была основана в 1999 году, она в основном занималась портированием видеоигр на различные платформы. О том, что Sony купила Nixxes глава PlayStation Studios Герман Хульст сообщил 1 июля 2021 года.