Колумбус, США, 28 июля, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» отправил нападающему команды Патрику Лайне квалификационное предложение.

Www.nhl.com Патрик Лайне

По данным журналист Джеффа Свободы, 23-летний хоккеист принял условия этого предложения и, таким образом, подпишет с командой однолетний контракт с зарплатой 7,5 миллиона долларов.

Напомним, что Лайне стал частью «жакетов» в течении минувшего сезона, перейдя в рамках обмена из «Виннипега». В 46 матчах регулярного чемпионата финский хоккеист набрал 24 (12+12) очков.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен уверен в том, что Лайне станет важной частью команды в грядущем сезоне.